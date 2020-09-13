С помощью укладки можно скрыть немытые волосы.

Одно из главных правил модниц - это вымытые волосы и идеальная укладка. Но что делать, если мы уже опаздываем и на это совсем нет времени? На помощь приходят прически, которые можно сделать очень быстро и при этом они скроют жирность кожи головы.

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Платок

Вы можете сделать пучок и повязать на голову платок. Мало того, что сейчас такая прическа на пике популярности, так она еще идеально подойдет, если вы забыли вымыть волосы.

Косичка

С помощью косички можно скрыть жирные волосы. Интересно, что здесь вариантов очень много. Вы можете сделать рыбий хвост, колосок или простую косичку.

Мокрый эффект

Взбрызните волосы водой из пульверизатора, а затем нанесите гель для укладки волос или пену. Сушить волосы феном не нужно. Вы создадите мокрый эффект и скроете жирность волос.

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Автор: Диана Могилевич