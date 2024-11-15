Виктория Маремуха, известный блогер и финалистка второго сезона "Супермодели по-украински", продолжает радовать своих поклонников живописными фотографиями с отдыха во Львовской области.
На новых снимках, опубликованных в ее Instagram, Виктория позирует на фоне осенних пейзажей в стильном трикотажном мини, которое подчеркивает ее стройные ноги.
"Девушку из села вывезти можно. Но она все равно будет в него возвращаться. И будет искать землю, но об этом уже потом", - иронично подписала фото Виктория.
Эти слова свидетельствуют о глубокой связи Виктории с ее корнями и любви к родной земле. Несмотря на успешную карьеру в модельном бизнесе и жизнь в большом городе, она не забывает о своем происхождении и с теплотой вспоминает о детстве, проведенном в деревне.
Фотографии Виктории вызвали восторг у ее подписчиков. Они отметили не только красоту модели, но и атмосферность снимков, которые передают уют и спокойствие осенней природы. Некоторые поклонники также поделились своими собственными историями о возвращении в родной край и связь с корнями.
Реакция соцсетей:
- "А земля вам для чего? Картошку сажать?"
- "Главное - не замерзнуть в ноябре в таком наряде!"
- "Девушка из деревни, но с безупречным вкусом!"
"А еще, мне кажется, девушка всегда будет искать собственный дом - место, где она росла, или же место, где она создаст уже собственную семью. Где будет уютно и кайфово. И да, это может быть домик с землей, а может - квартира с прекрасным видом, или же и то, и другое".
Кто такая Виктория Маремуха
Виктория стала известной благодаря участию во втором сезоне шоу "Супермодель по-украински", где она дошла до финала. Она поразила жюри своей нестандартной внешностью, харизмой и настойчивостью, дойдя до финала проекта. Участие в шоу стало для нее мощным толчком в карьере модели. После шоу Виктория сотрудничала со многими украинскими и зарубежными брендами.
Снималась для журналов и рекламных кампаний. Участвовала в показах мод в Украине и за рубежом. Виктория снималась в популярном сериале "Киев днем и ночью".
Модель активно ведет свой блог в Instagram, где делится с подписчиками моментами из своей жизни, советами по красоте и стилю, а также проводит различные конкурсы и розыгрыши.
Виктория вышла замуж за француза Луи Белле. У пары родился сын.
Напомним, Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем-французом.