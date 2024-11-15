Модель устроила фотосессию на фоне карпатских пейзажей.

Виктория Маремуха, известный блогер и финалистка второго сезона "Супермодели по-украински", продолжает радовать своих поклонников живописными фотографиями с отдыха во Львовской области.

На новых снимках, опубликованных в ее Instagram, Виктория позирует на фоне осенних пейзажей в стильном трикотажном мини, которое подчеркивает ее стройные ноги.

"Девушку из села вывезти можно. Но она все равно будет в него возвращаться. И будет искать землю, но об этом уже потом", - иронично подписала фото Виктория.

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Эти слова свидетельствуют о глубокой связи Виктории с ее корнями и любви к родной земле. Несмотря на успешную карьеру в модельном бизнесе и жизнь в большом городе, она не забывает о своем происхождении и с теплотой вспоминает о детстве, проведенном в деревне.

Фотографии Виктории вызвали восторг у ее подписчиков. Они отметили не только красоту модели, но и атмосферность снимков, которые передают уют и спокойствие осенней природы. Некоторые поклонники также поделились своими собственными историями о возвращении в родной край и связь с корнями.

Реакция соцсетей:

"А земля вам для чего? Картошку сажать?"

"Главное - не замерзнуть в ноябре в таком наряде!"

"Девушка из деревни, но с безупречным вкусом!"

"А еще, мне кажется, девушка всегда будет искать собственный дом - место, где она росла, или же место, где она создаст уже собственную семью. Где будет уютно и кайфово. И да, это может быть домик с землей, а может - квартира с прекрасным видом, или же и то, и другое".

Кто такая Виктория Маремуха

Виктория стала известной благодаря участию во втором сезоне шоу "Супермодель по-украински", где она дошла до финала. Она поразила жюри своей нестандартной внешностью, харизмой и настойчивостью, дойдя до финала проекта. Участие в шоу стало для нее мощным толчком в карьере модели. После шоу Виктория сотрудничала со многими украинскими и зарубежными брендами.

Снималась для журналов и рекламных кампаний. Участвовала в показах мод в Украине и за рубежом. Виктория снималась в популярном сериале "Киев днем и ночью".

Модель активно ведет свой блог в Instagram, где делится с подписчиками моментами из своей жизни, советами по красоте и стилю, а также проводит различные конкурсы и розыгрыши.

Виктория вышла замуж за француза Луи Белле. У пары родился сын.

Напомним, Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем-французом.

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