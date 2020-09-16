Отмечается, что описанная деталь гардероба может быть как съемной, так и пришитой к одежде.

В Instagram популярные модели и блогеры начали массово публиковать снимки в образах с огромными воротниками, которые были популярны в 70-х годах ХХ века.

На модный тренд обратили внимание журналисты Metro.

Речь идет о больших воротниках с оборчатым краем, которые похожи на детские нагрудники. Отмечается, что описанная деталь гардероба может быть как съемной, так и пришитой к одежде.

Читайте такжеНазваны топ-3 модели кроссовок, которые будут на пике популярности этой осенью

Чаще всего воротники сочетают с рубашками, джемперами и джинсами. В то же время некоторые модницы предпочитают носить указанный аксессуар с платьями, футболками и юбками.

Так, например, блогерша Камилла Шарьер сфотографировалась перед зеркалом в полосатой рубашке с объемным воротником белого цвета.

Плюс-сайз модель Клементина Дессо в свою очередь попозировала в блузке с цветочным принтом и воротником в тон, а также атласной юбке.

Юзер с никнеймом @monikaslifestyle разместила кадр, на котором она запечатлена в белом воротнике и черном кожаном пиджаке. Одежда с указанной деталью появилась в ассортименте таких брендов, как H&M, Mango и Ganni, а также Monki, Topshop и Zara.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН