Некоторая обувь убивает ваш стиль, поэтому от нее лучше отказаться.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая зимняя обувь неуместна в гардеробе. От нее лучше избавиться, чтобы не создавать себе лишние проблемы.

Ботфорты-чулки из замши

Устаревшая модель, которая сделает ваш образ непрактичным, а также сильно удешевит его: такую обувь вы сможете носить только с узкого типа юбками и платьями. Абсолютно не подходит к широким брюкам, многим видам юбок. Кровь износу хотите себе ботфорты? Выбирайте модель с широким голенищем!

Сапоги до середины колена на низком ходу

Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост! Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем.

Любая зимняя обувь с излишним декором

"Стразы, пайетки, ремни и прочие украшения сделают вашу обувь непрактичной, так как будет крайне сложно сочетать такую модель с остальными элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на пятничную вечеринку). Придется специально докупать одежду", - рассказал дизайнер.

Ботильоны на платформе или шпильки

По словам Андре Тана, эта инвестиция может оказаться крайне неудачной: большинство моделей этого типа уже давно неактуальны. Но если уже покупать зимнюю обувь на платформе с каблуком, то он обязательно должен быть широким — это правило номер 1.

Грубые ботинки с металлическими заклепками

"Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних "луков". Тут проблема именно в украшениях: они делают модель излишне кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора", - добавил Андре Тан.

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