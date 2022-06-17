Если вы не любите носить длинные ногти, то это не значит, что нужно отказаться от нейлс-творчества.

Даже на коротких ногтях можно создать настоящий шедевр. А если излишнего блеска и яркости не хочется, можно ограничиться удачным сочетанием оттенков. УНИАН собрал для вас подборку из 10 фотографий маникюра, среди которых вы точно можете найти что-то подходящее для себя.

Желтый хорошо сочетается с оттенками зеленого. Такое сочетание можно украсить рисунками ромашек. Главное - не рисовать на каждом ногте, чтобы не выглядело наляписто.

Самый простой вариант - однотонный нюд. Это для тех, кто не хочет заморачиваться, но заботится об аккуратности своего маникюра.

Персиковый цвет - универсальный. Его можно наносить как на длинные, так и на короткие ногти. Его преимущество в том, что он подходит к любому цвету кожи, хорошо дополнит любой образ и отлично подходит для летнего сезона.

Чтобы как-то дополнить однотонное покрытие, можно сверху нанести блестки.

Сочетание цвета и блесток возвращается в моду. Как и несколько лет назад, актуальным будет ассиметричное решение - три ногтя однотонные, а два - покрыты серебристыми, золотыми или другими блестками. Можно покрывать не полностью, а лишь какую-то часть, например, как показано на фото.

Если летом хочется нежности, то можно сочетать у себя на ногтях голубые и синие оттенки. В таком случае один ноготь можно украсить узорами, соответствующими общей цветовой гамме.

Выглядит очень даже интересно и необычно.

Сочетания розового и лавандового всегда было одним из самых востребованных среди модниц.

Еще одно решение на короткие ногти - классический френч.

Если вы любите смелые и яркие цвета, то вам точно понравится эта идея. Носить стразики нужно аккуратно, чтобы не потерять.

Сочетание черного и белого (молочного) больше не будет выглядеть скучно, если его украсить золотыми ленточками и стразами.

Напомним, названы самые модные и простые идеи педикюра на лето 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: