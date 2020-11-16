Не так давно политик тяжело переболела коронавирусом.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в своем новом образе.

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На видео с заседания Рады можно видеть, что 59-летняя народный депутат сменила прическу. Если раньше она носила собранные в хвост прямые волосы, то сегодня удивила парламент слегка завитыми свободными локонами. Кроме того, она подобрала себе винтажные очки.

Судя по снимкам фотографа Яна Доброносова, финальным акцентом нового «лука» Тимошенко стали туфли на высоком каблуке.

Изменения в имидже Тимошенко активно обсуждают в соцсетях.

Журналисты "Фактов" попытались узнать, кто выступил автором нового стиля Тимошенко. Пресс-секретарь политика Марина Сорока отметила, что "Юлия Владимировна сама себе стилист".

Примечательно, что в конце лета лидер «Батькивщины» тяжело переболела коронавирусом.

Коронавирус у Юлии Тимошенко: что известно

О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила тогда пресс-секретарь.

По данным СМИ, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным. Сообщалось даже о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Впоследствии пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находилась в тяжелом состоянии и проходила интенсивный курс терапии.

2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.

11 сентября стало известно о выздоровлении нардепа.

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Автор: Дмитрий Захаров