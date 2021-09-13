Звезды прибегают к необычным процедурам для сохранения молодости своего лица и тела.

Мировые звезды очень тщательно следят за своим внешним видом, ведь они кумиры миллионов. Что только они не придумывают лишь бы сохранить молодость своего лица и тела. Вот вам топ-5 бьюти-процедур, которые на первый взгляд кажутся отвратительными, но судя по звездам, очень таки действенными.

Крем с кровью

Американская модель Хейли Бибер регулярно наносит на лицо увлажняющий крем на основе крови. Оказывается, что клетки крови вырабатывают белки, которые позитивно сказываются на коже лица.

Нанесение плаценты

Все же слышали, что поедание плаценты является очень полезным? Вот только Дженнифер Лопес решила не испытывать на прочность свой вестибулярный аппарат, и просто наносить ее на кожу лица. Человеческая плацента способна регенерировать кожу, омоложая ее.

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На самом деле, процедура проводится намного проще, чем это можно себе представить. Нужно набрать горячую ванну с травами, а затем посидеть над ней. Гвинет Пэлтроу прибегает к такой процедуре, чтобы поддерживать свое женское здоровье и избавиться от боли в теле. Стоит отметить, что эта процедура небезопасная, поэтому лучше обратиться к специалистам.

"Пенис" для лица

Кейт Бланшетт использует сыворотку из крайней плоти корейских новорожденных мальчиков. Малышам делают обрезание, а затем вводят в кожу женщин клонированные клетки из клеток крайней плоти.

Крем на основе черной икры

Анджелина Джоли рекомендует использовать крем на основе черной икры, чтобы избавиться от растяжек на теле. Стоит отметить, что в современной бьюти-индустрии можно найти средство подешевле и не менее эффективное.

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Автор: Диана Могилевич