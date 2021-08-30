Один из секретов красоты Ирины - отказ от кистей при нанесении макияжа.

35-летняя супермодель Ирина Шейк, несомненно, одна из самых красивых девушек в мире. Звезда рассказала, как ей удается так выглядеть.

Звезда раскрыла несколько лайфхаков, которые позволяют ей выглядеть великолепно, пишет издание People Talk.

Читайте такжеБезумно красиво: развенчиваем модные мифы на примере Ирины ШейкПо словам Шейк, свое утро она начинает свое утро с того, что пьет теплую воду с лимоном и протирает лицо кубиком льда с ромашкой. Также, продолжила модель, она просто обожает маску с частицами золота от бренда Mimi Luzon.

Еще один секрет красоты Ирины - отказ от кистей при нанесении макияжа, косметику она наносит только пальцами. А еще вместо щеточки для бровей она использует зубную, на нее распыляет лак для волос.

Кроме того, звезда в обычной жизни редко пользуется косметикой. Шейк говорит, что главный секрет ее красоты - в ровном тоне лица.

Кто такая Ирина Шейк

Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

Автор: Ольга Робейко