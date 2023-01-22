Они говорят, что гель-лак наносит вред здоровью.

Ученые выяснили, что ультрафиолетовая лампа, в которой девушки сушат гель-лак, вызывает повреждение ДНК, мутации и повышает риск развития рака кожи. Именно по этим причинам лучше отказаться от покрытия ногтей гель-лаком.

Причиной для исследования стала редкая форма рака кожи на пальце одной из участниц конкурса красоты, которая регулярно делала покрытие с помощью гель-лака.

Сообщается, что 20-минутный сеанс с УФ-лампой привел к гибели 30% клеток. Так как для полного затвердевания материала требуется больше времени, то и вред здоровью наносится еще больший. Каждая последующая сушка ногтей в УФ-лампе приводит к отмиранию открытых клеток - от 65 до 75%.

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"Результаты наших экспериментов и предварительные доказательства убедительно свидетельствуют о том, что излучение маникюрных УФ-ламп может повлечь за собой рак на руках, а также подобно солярию может увеличить риск рака кожи на ранней стадии", - пишут ученые в исследовании.

При этом они уточнили, что нужно провести дополнительные исследования, однако на это потребуется около 10 лет.

Ранее УНИАН назвал цвета маникюра, которые будут в тренде в 2023.

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