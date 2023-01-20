Такое покрытие уже активно делают знаменитости.

Специалисты в бьюти-сфере постоянно отслеживают новые тренды. Они предлагают много стильных вариантов маникюра, в том числе и "глазированное" покрытие. На самом деле выполнить такой маникюр проще простого, но эффект вас поразит.

Все же помнят тренд на втирки? Так вот, сейчас на пике популярности блестящая глазурь, которое идеально подходит под загар и не только. А первой знаменитостью, кто сделал себе такое покрытие, стала модель Хейли Бибер.

Вы могли подумать, что "глазированное" покрытие можно делать только летом, но мы спешим вас обрадовать. Оно идеально подходит и для зимнего сезона. А все потому, что втирка напоминает снег.

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Чаще всего такое покрытие делается с помощью белого гель-лака, на который и наносится данная втирка. Закрепляем топом без липкого слоя, и вуаля, ваш маникюр готов.

Однако, прежде чем покрывать ногти, сделайте аккуратный обрезной или аппаратный маникюр - обрежьте кутикулу, почистите боковые валики и ровно подпилите свободный край ногтя.

Ранее УНИАН назвал цвета маникюра, которые будут в тренде в 2023.

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