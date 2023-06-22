Откажитесь от них, если хотите продлить молодость и красоту.

Седые волосы, которые могут появляться как в 25, так и в 50 лет, мало кого радуют. Многие мужчины и женщины сильно переживают из-за того, что их волосы теряют цвет и становятся "серебристыми".

Оказывается, седину и старение всего организма провоцируют определенные продукты. Если вы исключите их из своего рациона, то сможете продлить молодость и спасти волосы от потери цвета.

Эксперты считают, что на появление седины влияют продукты, которые стимулируют окислительный процесс в организме. Чтобы сохранить красоту волос, вам нужно отказаться от:

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сладкого,

жирного,

жареного.

Именно такие продукты негативно влияют на фолликулы волос. Они, как считают эксперты, мешают проникновению меланина. Из-за этого волосы не получают естественный источник цвета, а потому становятся седыми и бесцветными.

Помимо этого, сладости, жирные блюда и жареные продукты негативно влияют на весь организм. Они провоцируют старение и портят кожу. К тому же, они нередко провоцируют набор веса.

Напомним, ранее врач дал совет и рассказал, как омолодить лицо без вреда для кожи и здоровья.

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