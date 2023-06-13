Это может быть опасно для кожи лица и здоровья в целом.

Дерматолог-косметолог Ольга Скузь рассказала, что сделать процедуру по омоложению лица в домашних условиях можно, но это должен делать специалист в этой области.

Если же у вас нет медицинского образования, то лучше этим не заниматься. А все потому, что вы можете нанести непоправимый вред коже и своему здоровью в целом.

"Лучшее, что есть из антивозрастных компонентов - ретинол и его производные, но он же является и наиболее опасным при неправильном применении. Самостоятельно вы можете выбрать неправильную концентрацию активных веществ и это будет либо не иметь никакого результата, либо навредите себе", - сказала Скузь в интервью УНИАН.

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Она добавила, что от ожога или дерматита вы можете получить и пороки развития плода, если находитесь в положении.

"Важно не пропускать три основных этапа ухода: очищение, увлажнение, солнцезащита. Это база! Все остальное лучше доверить врачу", - добавила дерматолог.

Напомним, дерматолог-косметолог Ольга Скузь в интервью УНИАН рассказала, как правильно ухаживать за кожей летом, почему нельзя выходить на улицу без солнцезащиты, и какие болезни могут провоцировать солнечные лучи.

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