Из нескольких пар джинсов можно создать много уникальных образов.

Весна уже наступила, а это значит, что скоро мы снимем свои длинных пуховики. Поэтому нужно быть во всеоружии, чтобы наши образы, действительно, были стильными. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов джинсов, которые будут на пике популярности в этом сезоне.

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Бойфренды

Эти джинсы девушки позаимствовали у своих парней. Основные особенности посадки этой модели – заниженная талия и заниженная паховая зона. На бедрах бойфренды сидят свободно. Но со временем в моду вошла завышенная посадка, поэтому такие джинсы с высокой посадкой смотрятся еще актуальнее.

Палаццо

Это широкие брюки, которые создают эффект свободы и полета. Их главная особенность - это высокая посадка талии и максимально широкий крой брюк от пояса. С виду они чем-то напоминают кюлоты, но только они длинные.

Скинни

Это облегающие джинсы, которые должны быть в гардеробе каждой девушки. Их идеально можно сочетать с оверсайз рубашками и объемными жилетками. При этом не стоит надевать под такие джинсы приталенный верх.

Дудочки

Эти брюки идеально подчеркивают изгибы женских ног. "Дудочки" - фасон универсальный, и потому носить их можно практически весь год. Для лета больше подойдет хлопок или лен с легким добавлением стречевых, искусственных нитей. А зимой – шерсть, плотный трикотаж, деним, кожа или вельвет все с тем же сочетанием.

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Автор: Диана Могилевич