В моде остаются джинсы, которые не сковывают движений.

Модные эксперты назвали самые стильные джинсы на весну 2023. В таких джинсах вы будете стильной и точно не прогадаете с нарядом. В трендах весны этого года остаются удобные и практичные вещи.

Классические джинсы

Золотая "классика" - прямые джинсы со средней посадкой. Вы можете выбрать "вареный" деним, черные или голубые джинсы. Такие штаны подходят девушкам с узкими бедрами, они отлично смотрятся и на тех, кого природа наделила более пышными формами. Самое главное - длина. Классические прямые джинсы не должны быть слишком длинными.

Клеш

Джинсы-клеш остаются в трендах уже несколько сезонов. Особенно стильно смотрятся черные джинсы с высокой посадкой. Они подчеркнут талию, визуально удлинят ноги и сделают вас самой стильной. Джинсы-клеш можно носить с удобными кроссовками.

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Белые джинсы

Одно из самых модных сочетаний этой весны - белые джинсы с высокой посадкой. Вы можете выбрать стильный клеш или же джинсы-"мом". Однако не стоит покупать узкие джинсы, в этом сезоне они - главный антитренд.

Рваные джинсы

Модницы уже давно знают, что некоторые вариации рваных штанов уже давно вышли из трендов. Однако рваные джинсы-клеш с высокой посадкой все еще популярны. Самое главное - не переборщить. Выбирайте штаны сдержанных цветов, без страз и наклеек.

Низкая посадка

Главный тренд 90-х сейчас считается одним из самых горячих. Широкие джинсы с низкой посадкой подчеркнут плоский животик и будут отлично смотреться с коротким топом. Однако если фигура неидеальна, то лучше выбрать джинсы с высокой посадкой.

Напомним, ранее стало известно, как выглядят модные юбки на весну 2023.

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