Всем хочется выглядеть стильно и современно независимо от возраста.

Для женщин существует огромное количество причесок - от резких и эпатажных до женственных и нежных. УНИАН собрал несколько вариантов, которые точно понравятся модницам любого возраста.

Собранный пучок

Если у вас длинные волосы, но вы не любите, чтобы они висели, или просто являетесь приверженцем собранных причесок, то такой классический пучок на шпильках является идеальным решением. Этой осенью он особенно актуален. Поражает он своей простотой и опрятным конечным результатом.

Видео дня

Такой пучок настолько универсальный, что носить его можно как каждый день, так и на особый случай.

Средние локоны на короткие волосы

Если вы хотите добавить в свой образ немного женственности, то подкрученные волосы - самое то. Однако парикмахеры советуют делать средние локоны, чтобы они выглядели более натурально и лежали более естественно.

Челка-шторка

Свежий тренд сезона, который очень молодит свою обладательницу. Такие стрижки популярны среди звездного мира, идеально лягут как на длинные волосы, так и на короткие. По цвету тоже нет ограничений: темные, светлые, натуральные или окрашенные.

Напомним, названы модные куртки на осень 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: