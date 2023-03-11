Найдется пара на любой вкус.

Стилист Ната Москаленко на своей странице в Instagram показала 5 модных пар обувь на этот сезон. Как выглядят самые горячие тренды весны 2023 - читайте ниже. В подборке есть обувь на любой вкус.

Обувь на платформе

Высокая платформа подойдет как для деловых нарядов, так и для повседневных. Вы можете выбрать стильные ботильоны из эко-кожи, они удачно дополнят ваш образ, но нужно не забывать, что для такой обуви нужно подбирать платья или юбки выше колена.

Также вы можете выбрать босоножки на платформе. Такая обувь очень удобная, ведь высота каблуков "нивелируется" платформой. Босоножки могут быть яркими, однако их не стоит сочетать с цветными чулками.

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Классические кроссовки

Такая обувь уже давно не выходит из моды. Кроссовки можно сочетать с джинсами или широкими брюками. Самый удачный вариант - однотонные кроссовки и светлые джинсы.

Весной всем хочется больше гулять и наслаждаться потеплением. Удобные классические кроссовки не будут натирать, в них вы можете идти как на свидание, так и на работу.

Ковбойские сапоги

Так называемые "казаки" - обувь, которую должна иметь каждая женщина, считающая себя модницей. Ковбойки подходят почти всем, важно удачно их сочетать с нарядом. Так, вы можете обуть ковбойские сапоги под широкие брюки или летнее платье.

Свой образ вы можете дополнить кожаной курткой. Ковбойские сапоги невероятно удобны, хотя и кажутся массивными. Не забывайте учитывать, что это довольно теплая обувь, поэтому их лучше носить сейчас, а не в мае.

Балетки и туфли Мэри Джейн

Такая обувь на первый взгляд кажется странной и даже немного устаревшей. Однако стилисты недаром считают, что туфли Мэри Джейн - главный тренд весны 2023. Такие балетки подчеркивают женскую хрупкость и очень удобные.

Туфли можно сочетать с джинсами или юбками. Также балетки удачно подойдут под платье. Главное правило - на обуви должен быть тоненький поясок возле щиколотки.

Сокс-бутс

За странным названием скрывается обувь, которая была популярна еще десятки лет назад. Необычная форма каблуков очень удобна, в ней вы сможете долго ходить без боли и проблем. Помимо каблуков, особенность ботильонов в том, что они, будто носки, полностью обтягивают ножки.

Носить сокс-бутс лучше с длинными юбками или платьями. Однако, если вы хотите произвести впечатление и показать свой вкус, сочетайте ботинки с клеш-брюками.

Напомним, ранее стало известно, какой маникюр стал трендом весны 2023.

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