Что носить весной / фото ua.depositphotos.com

Стилист Ната Москаленко на своей странице в Instagram показала 5 модных пар обувь на этот сезон. Как выглядят самые горячие тренды весны 2023 - читайте ниже. В подборке есть обувь на любой вкус.

Обувь на платформе

Высокая платформа подойдет как для деловых нарядов, так и для повседневных. Вы можете выбрать стильные ботильоны из эко-кожи, они удачно дополнят ваш образ, но нужно не забывать, что для такой обуви нужно подбирать платья или юбки выше колена.

Обувь на весну / фото instagram

Также вы можете выбрать босоножки на платформе. Такая обувь очень удобная, ведь высота каблуков "нивелируется" платформой. Босоножки могут быть яркими, однако их не стоит сочетать с цветными чулками.

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Классические кроссовки

Такая обувь уже давно не выходит из моды. Кроссовки можно сочетать с джинсами или широкими брюками. Самый удачный вариант - однотонные кроссовки и светлые джинсы.

Модные кроссовки на весну / фото instagram

Весной всем хочется больше гулять и наслаждаться потеплением. Удобные классические кроссовки не будут натирать, в них вы можете идти как на свидание, так и на работу. 

Ковбойские сапоги

Так называемые "казаки" - обувь, которую должна иметь каждая женщина, считающая себя модницей. Ковбойки подходят почти всем, важно удачно их сочетать с нарядом. Так, вы можете обуть ковбойские сапоги под широкие брюки или летнее платье. 

Сапоги на весну 2023 / фото instagram

Свой образ вы можете дополнить кожаной курткой. Ковбойские сапоги невероятно удобны, хотя и кажутся массивными. Не забывайте учитывать, что это довольно теплая обувь, поэтому их лучше носить сейчас, а не в мае.

Балетки и туфли Мэри Джейн

Такая обувь на первый взгляд кажется странной и даже немного устаревшей. Однако стилисты недаром считают, что туфли Мэри Джейн - главный тренд весны 2023. Такие балетки подчеркивают женскую хрупкость и очень удобные.

Туфли для весны / фото instagram

Туфли можно сочетать с джинсами или юбками. Также балетки удачно подойдут под платье. Главное правило - на обуви должен быть тоненький поясок возле щиколотки.

Сокс-бутс

За странным названием скрывается обувь, которая была популярна еще десятки лет назад. Необычная форма каблуков очень удобна, в ней вы сможете долго ходить без боли и проблем. Помимо каблуков, особенность ботильонов в том, что они, будто носки, полностью обтягивают ножки. 

Трендовая обувь на весну / Фото instagram

Носить сокс-бутс лучше с длинными юбками или платьями. Однако, если вы хотите произвести впечатление и показать свой вкус, сочетайте ботинки с клеш-брюками. 

Напомним, ранее стало известно, какой маникюр стал трендом весны 2023.

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