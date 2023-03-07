Цвет ночного неба имеет много оттенков, среди них точно найдется тот, что вам понравится.

Модные эксперты назвали цвет, который будет очень популярен весной 2023 года. Маникюр с оттенками ночного неба кажется простым лишь на первый взгляд, глубина цвета и насыщенность делают его очень красивым.

Этот цвет называют по-разному: темно-синий, насыщенный голубой, сине-черный. На самом деле оттенков у цвета ночного неба очень много, от практически черного, до светло-синего.

Вы точно полюбите такой маникюр, он выглядит дорого и вписывается в любой образ. Помимо этого, цвет ночного неба будет хорошо смотреться как на коротких ногтях, так и на длинных.

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Весной всем хочется чего-то яркого, однако банальные цвета уже мало кого удивляют. А вот этот цвет не зря называют трендовым, он подчеркнет индивидуальность и не будет выглядеть слишком броско.

Вы можете сделать однотонное покрытие и ничем не украшать ногти. Однако если же вы очень любите дизайны, добавьте золотую фольгу. Такое сочетание будет хорошо смотреться. А вот от страз пора отказаться, они уже давно в прошлом.

Однако важно учитывать, что такой цвет требует идеального маникюра. Попросите мастера, чтобы тот максимально выровнял ваши ногтевые пластины. Блики на темно-синем покрытии должны быть идеальными, иначе весь маникюр будет испорчен. Если же ваш мастер не может гарантировать вам чистый маникюр и красивые блики, то, возможно, вам стоит искать другого.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой маникюр подходит каждому знаку Зодиака.

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