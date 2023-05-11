Ведущая впечатлила фанов стильным "луком".

Украинская телеведущая Катя Осадчая уехала во Львов. Она прогулялась по улицам города и поделилась впечатлениями.

Во время полномасштабной войны все воспринимается иначе, отметила ведущая. Она рассказала о своих эмоциях в Instagram.

"Сутки во Львове. Невероятные пейзажи и масштаб. Сирены и сирень. Достопримечательности, спрятавшиеся от обстрелов. Столько стало целосности в каждом украинце, у всех есть цель и жажда увидеть свое завтра, всегда, когда путешествую по стране, это особенно чувствуется. И наша невероятная весна", - написала Осадчая.

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На фото ведущая позирует в стильных широких джинсах, лаконичной футболке и белых кроссовках. Свой образ она дополнила ярким жакетом с принтом. Как оказалось, его создал бренд The COAT, который принадлежит украинскому дизайнеру Кате Сильченко.

В комментариях поклонники написали немало комплиментов. Они согласились с тем, что сейчас весна ощущается не так, как раньше. Также комментаторы похвалили стиль ведущей. Они пишут:

"Обожаю вас, Катя! За все: за позицию, за силу и патриотизм, за трудолюбие, и, конечно, за женственность и нежность"

"Благодарим вас, Катя, за этот пост! Это мои мысли, особенно последняя фраза"

"Невероятная, обожаю вас".

Напомним, ранее стало известно, что Бейонсе дала грандиозный концерт в шляпе от украинского дизайнера.

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