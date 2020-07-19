Будь сексуальной: почему у вас обязательно должна быть комбинация
Комбинация - это шелковое платье, которое раскроет всю вашу сексуальность и женственность. На самом деле, оно универсальное. Так как это платье можно носить как под босоножки на каблуке, так и под кеды.
Читайте такжеТОП-3 вещи, которые должны быть для холодного лета
Комбинацию можно носить как отдельный завершенный образ, а можно надевать под рубашки, вязанные кофты оверсайз и так далее. Нежная шелковая ткань не оставит равнодушным ни вас, ни окружающих.
Вся загвоздка в том, какого цвета подобрать комбинацию и какой длины. При выборе нужно опираться на фигуру, цвет вашей кожи и волос. Стоит отметить, что красный шелк больше к лицу брюнеткам. Блондинкам лучше подбирать пастельные тона. Если вы хотите подчеркнуть загар, тогда отдайте предпочтение белой, мятной, персиковой, бежевой ткани.
Как сообщал УНИАН, нардепы похвастались стильными вышиванками и не очень.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram