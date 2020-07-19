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Будь сексуальной: почему у вас обязательно должна быть комбинация

13:05, 19 июля 2020
Красота и стиль
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Комбинация должна быть / instagram.com/asos

Комбинация - это шелковое платье, которое раскроет всю вашу сексуальность и женственность. На самом деле, оно универсальное. Так как это платье можно носить как под босоножки на каблуке, так и под кеды. 

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Комбинацию можно носить как отдельный завершенный образ, а можно надевать под рубашки, вязанные кофты оверсайз и так далее. Нежная шелковая ткань не оставит равнодушным ни вас, ни окружающих. 

Вся загвоздка в том, какого цвета подобрать комбинацию и какой длины. При выборе нужно опираться на фигуру, цвет вашей кожи и волос. Стоит отметить, что красный шелк больше к лицу брюнеткам. Блондинкам лучше подбирать пастельные тона. Если вы хотите подчеркнуть загар, тогда отдайте предпочтение белой, мятной, персиковой, бежевой ткани.

Зеленая комбинация / instagram.com/asos
Длинная комбинация / instagram.com/asos
Открытая спина / instagram.com/asos
Большой разрез / instagram.com/asos
Короткая комбинация / instagram.com/asos

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