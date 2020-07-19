Будь сексуальной: почему у вас обязательно должна быть комбинация

Комбинация раскроет всю вашу женственность и сексуальность.

Комбинация - это шелковое платье, которое раскроет всю вашу сексуальность и женственность. На самом деле, оно универсальное. Так как это платье можно носить как под босоножки на каблуке, так и под кеды.

Читайте такжеТОП-3 вещи, которые должны быть для холодного лета

Комбинацию можно носить как отдельный завершенный образ, а можно надевать под рубашки, вязанные кофты оверсайз и так далее. Нежная шелковая ткань не оставит равнодушным ни вас, ни окружающих.

Вся загвоздка в том, какого цвета подобрать комбинацию и какой длины. При выборе нужно опираться на фигуру, цвет вашей кожи и волос. Стоит отметить, что красный шелк больше к лицу брюнеткам. Блондинкам лучше подбирать пастельные тона. Если вы хотите подчеркнуть загар, тогда отдайте предпочтение белой, мятной, персиковой, бежевой ткани.

Как сообщал УНИАН, нардепы похвастались стильными вышиванками и не очень.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram