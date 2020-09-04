Тильда Суинтон поразила всех своей маской, которая, правда, не защищает от коронавируса / фото REUTERS

Со 2 по 12 сентября 2020 года в Италии проходит 77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, считающийся одним из важнейших кинособытий мира. Это первое мероприятие подобного масштаба с начала пандемии коронавируса.

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Разумеется, с учетом этого формат кинофестиваля изменили - гостей в этом году меньше, фанатов не подпускают к красной дорожке, а сами звезды стараются надевать маски и не приближаться друг к другу без надобности.

И традиционно внимание публики приковано к нарядам кинозвезд, моделей и других гостей кинофестиваля, которым в условиях пандемии пришлось дополнить свои образы защитными масками.

Председатель жюри Кейт Бланшетт Председатель жюри Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Стэйси Мартин Стэйси Мартин /  © фото REUTERS
Пьер Нине, Стэйси Мартин и Бенуа Мажимель Пьер Нине, Стэйси Мартин и Бенуа Мажимель /  © фото REUTERS
Пьер Нине и Наташа Эндрюс Пьер Нине и Наташа Эндрюс /  © фото REUTERS
Людивин Санье Людивин Санье /  © фото REUTERS
Мадалина Генеа Мадалина Генеа /  © фото REUTERS
Мадалина Генеа Мадалина Генеа /  © фото REUTERS
Тейлор Хилл Тейлор Хилл /  © фото REUTERS
Тейлор Хилл Тейлор Хилл /  © фото REUTERS
Фрида Аасен Фрида Аасен /  © фото REUTERS
Фрида Аасен Фрида Аасен /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон и Педро Альмодовар Тильда Суинтон и Педро Альмодовар /  © фото REUTERS
Стэйси Мартин и коллеги по фильму Lovers Стэйси Мартин и коллеги по фильму Lovers /  © фото REUTERS
Стэйси Мартин Стэйси Мартин /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон и Педро Альмодовар Тильда Суинтон и Педро Альмодовар /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон и Педро Альмодовар Тильда Суинтон и Педро Альмодовар /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон и Педро Альмодовар Тильда Суинтон и Педро Альмодовар /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и Альберто Барбера Кейт Бланшетт и Альберто Барбера /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон Тильда Суинтон /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон Тильда Суинтон /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и другие члены жюри Кейт Бланшетт и другие члены жюри /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Тильда Суинтон Тильда Суинтон /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и другие члены жюри Кейт Бланшетт и другие члены жюри /  © фото REUTERS
Певица Элоди и рэпер Марракеш Певица Элоди и рэпер Марракеш /  © фото REUTERS
Тейлор Хилл Тейлор Хилл /  © фото REUTERS
Анна Фольетта Анна Фольетта /  © фото REUTERS
Анна Фольетта Анна Фольетта /  © фото REUTERS
Людивин Санье Людивин Санье /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и другие члены жюри Кейт Бланшетт и другие члены жюри /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт и Альберто Барбера Кейт Бланшетт и Альберто Барбера /  © фото REUTERS
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт /  © фото REUTERS
Анна Фольетта Анна Фольетта /  © фото REUTERS
Анна Фольетта Анна Фольетта /  © фото REUTERS
Анна Фольетта Анна Фольетта /  © фото REUTERS

Пожалуй, звания самой стильной звезды кинофестиваля по праву достойна его нынешняя "хозяйка" - председатель жюри, австралийская актриса Кейт Бланшетт. Многократная обладательница "Оскара", "Золотого глобуса" и прочих престижных наград, всегда стильная Бланшетт и на этот раз к подбору своего каждого наряды подошла со своейственным ей вкусом.

Кейт Бланшетт и Альберто Барбера / фото REUTERS
Кейт Бланшетт / фото REUTERS
Кейт Бланшетт и другие члены жюри / фото REUTERS
Кейт Бланшетт / фото REUTERS

Не менее именитая и талантливая, экстравагантная Тильда Суинтон также не изменила себе и вновь удивила публику. В этом году актриса получила почетного "золотого льва" Венецианского кинофестиваля, и по этому случаю элегантный черно-белый наряд дополнила настоящей венецианской маской, которая, правда, совершенно не защищает от коронавируса. А вот на следующий день она выбрала уже более демократичный светло-салатовый костюм и более подходящую медицинскую маску.

Тильда Суинтон / фото REUTERS
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон / фото REUTERS
Тильда Суинтон и Педро Альмодовар / фото REUTERS

Также стоит отметить образы актрис Стэйси Мартин и Анны Фольетты.

Анна Фольетта / фото REUTERS
Анна Фольетта / фото REUTERS
Стэйси Мартин / фото REUTERS
Стэйси Мартин и коллеги по фильму Lovers / фото REUTERS

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Автор: Марина Григоренко