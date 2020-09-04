В этом году из-за пандемии формат фестиваля несколько изменили, и звезды вынуждены были подстраивать под него свои образы.

Со 2 по 12 сентября 2020 года в Италии проходит 77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, считающийся одним из важнейших кинособытий мира. Это первое мероприятие подобного масштаба с начала пандемии коронавируса.

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Разумеется, с учетом этого формат кинофестиваля изменили - гостей в этом году меньше, фанатов не подпускают к красной дорожке, а сами звезды стараются надевать маски и не приближаться друг к другу без надобности.

И традиционно внимание публики приковано к нарядам кинозвезд, моделей и других гостей кинофестиваля, которым в условиях пандемии пришлось дополнить свои образы защитными масками.

Пожалуй, звания самой стильной звезды кинофестиваля по праву достойна его нынешняя "хозяйка" - председатель жюри, австралийская актриса Кейт Бланшетт. Многократная обладательница "Оскара", "Золотого глобуса" и прочих престижных наград, всегда стильная Бланшетт и на этот раз к подбору своего каждого наряды подошла со своейственным ей вкусом.

Не менее именитая и талантливая, экстравагантная Тильда Суинтон также не изменила себе и вновь удивила публику. В этом году актриса получила почетного "золотого льва" Венецианского кинофестиваля, и по этому случаю элегантный черно-белый наряд дополнила настоящей венецианской маской, которая, правда, совершенно не защищает от коронавируса. А вот на следующий день она выбрала уже более демократичный светло-салатовый костюм и более подходящую медицинскую маску.

Также стоит отметить образы актрис Стэйси Мартин и Анны Фольетты.

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Автор: Марина Григоренко