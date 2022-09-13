Как полезнее сушить мокрые волосы, чтобы не навредить им - разобрался УНИАН.

Сушить волосы феном очень удобно, но многие поклонницы этого прибора сомневаются: полезно ли сушить волосы феном, или лучше позволить им обсохнуть при комнатной температуре. УНИАН разобрался, как лучше высушить мокрые волосы, чтобы не навредить им.

Ранее мы также писали, как часто нужно мыть голову.

Как полезнее сушить волосы: феном или естественным путем

Ученые часто спорят о том, какой способ сушки волос самый полезный. Ученый Кембриджа Тим Мур несколько лет исследовал процесс сушки волос и пришел к выводу, что волосы полезнее сушить феном.

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Доктор объяснил это тем, что после мытья волос кутикулы волосин намокают и растягиваются, а волос становится больше в объеме. Всё это вредит защитному слою наших волос. Поэтому волосы лучше сушить сразу после мытья.

Также доктор предостерегает о том, что нельзя спать с мокрыми волосами. Во сне мы часто шевелим головой. Из-за постоянного трения мокрые волосы истончаются и становятся ломкими.

Как правильно сушить волосы: полезные советы

Мокрые волосы нельзя расчесывать - в таком состоянии их легко повредить или вырвать. В крайнем случае можно провести по пряди гребнем с широкими зубцами. Не выходите с мокрыми волосами на улицу. Резкая смены температуры вредит волосам. После замерзания мокрый волос раздваивается и становится ломким. Сушите прямые волосы не более 7 минут, а кучерявые - не больше 12 минут. Держите фен на расстоянии не меньше 20 см от головы, чтобы горячий воздух не навредил луковицам волос. Сушите волосы на средней скорости фена. Большая скорость может пересушить волосины. Не завязывайте голову полотенцем надолго. Парниковый эффект под полотенцем делает кожу головы более жирной.

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