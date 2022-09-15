УНИАН разбирался, что влияет на процесс старения и как омолодить лицо дома.

Каждой женщине хочется как можно на дольше сохранить молодость и красоту. Старение зависит от многих факторов. Кому-то с легкостью удается сохранить свежесть лица и в 40, а кто-то и в 35 находится в поисках новых средств для борьбы с морщинами.

УНИАН разбирался, что влияет на процесс старения и как омолодить лицо дома.

Что влияет на старение кожи

Есть множество причин, которые ускоряют процесс старения, кроме генетики. Все причины делятся на внешние и внутренние.

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Внешние причины старения:

загар (фотостарение);

все вредные привычки;

отказ от ухода за кожей;

недостаток физической активности;

недостаток сна;

влияние внешней среды.

Основные внутренние причины старения:

проблемы с гормональным балансом;

хронические заболевания.

Как омолодить лицо

Конечно же, лучшим вариантом является профессиональный уход у косметолога, но не все могут позволить себе постоянные визиты к специалисту. В этом случае можно просто подобрать с профессионалом косметику, которая подойдет именно под ваши потребности.

Основа любого ухода за кожей лица и шеи:

Очищение. Тонизирование. Активы - использование сывороток позволяет не только бороться признаками старения, но и хорошо увлажнить кожу. Использование кремов позволит удержать влагу в коже и улучшить ее состояние. Уход за кожей вокруг глаз. Это специфическая и очень нежная зона, которая нуждается в отдельном уходе. Защита о солнца. Косметологи рекомендуют никогда не пренебрегать средствами с SPF.

Также не стоит забывать о масках для лица. Они могут решать многие проблемы, но использовать их стоит 2-3 раза в неделю в зависимости от маски. Кстати, хороший результат показывают не только покупные средства, но и домашние.

Как омолодить лицо дома

Не зря еще наши бабушки использовали отвары из трав для умывания. К примеру, ромашка, шалфей, мать-и-мачеха, календула, роза, розмарин и другие. Отвары из этих трав можно замораживать и использовать в ежедневном уходе за лицом.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовали различные маски для лица. Главное, использовать продукты, на которые у вас не аллергии.

Например, бороться с морщинами поможет абрикос. Такая маска хорошо тонизирует кожу и придает ей здоровый цвет, а также гранатовая маска.

Как приготовить абрикосовую маску для лица

Натереть абрикосы на мелкой терке. Добавить натуральное прокисшее молоко; Перемешать до кашеобразного состояния; Нанести на лицо на 15-20 минут; Смыть теплой водой.

Как приготовить маску из гранатового сока

Смешать столовую ложку гранатового сока с ложкой жирной натуральной сметаны. Тщательно смешать. Нанести на лицо на 15 минут. Смыть теплой водой.

Также не стоит забывать о гимнастике для лица или фейсбилдинге, ведь мышцы лица тоже требуют постоянных тренировок, чтобы морщины не появлялись как можно дольше.

Хороший результат дают массажи. Например, массаж гуаша очень популярен в восточных странах и не просто так. Он помогает бороться с несовершенством кожи и считается, что именно благодаря ему восточные женщины выглядят очень молодо долгие годы.

УНИАН ранее уже рассказывал о свойствах масок для лица из меда, а также как правильно их приготовить и для какого типа кожи они подходят.

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