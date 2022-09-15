Каждой женщине хочется как можно на дольше сохранить молодость и красоту. Старение зависит от многих факторов. Кому-то с легкостью удается сохранить свежесть лица и в 40, а кто-то и в 35 находится в поисках новых средств для борьбы с морщинами.
УНИАН разбирался, что влияет на процесс старения и как омолодить лицо дома.
Что влияет на старение кожи
Есть множество причин, которые ускоряют процесс старения, кроме генетики. Все причины делятся на внешние и внутренние.
Внешние причины старения:
- загар (фотостарение);
- все вредные привычки;
- отказ от ухода за кожей;
- недостаток физической активности;
- недостаток сна;
- влияние внешней среды.
Основные внутренние причины старения:
- проблемы с гормональным балансом;
- хронические заболевания.
Как омолодить лицо
Конечно же, лучшим вариантом является профессиональный уход у косметолога, но не все могут позволить себе постоянные визиты к специалисту. В этом случае можно просто подобрать с профессионалом косметику, которая подойдет именно под ваши потребности.
Основа любого ухода за кожей лица и шеи:
- Очищение.
- Тонизирование.
- Активы - использование сывороток позволяет не только бороться признаками старения, но и хорошо увлажнить кожу.
- Использование кремов позволит удержать влагу в коже и улучшить ее состояние.
- Уход за кожей вокруг глаз. Это специфическая и очень нежная зона, которая нуждается в отдельном уходе.
- Защита о солнца. Косметологи рекомендуют никогда не пренебрегать средствами с SPF.
Также не стоит забывать о масках для лица. Они могут решать многие проблемы, но использовать их стоит 2-3 раза в неделю в зависимости от маски. Кстати, хороший результат показывают не только покупные средства, но и домашние.
Как омолодить лицо дома
Не зря еще наши бабушки использовали отвары из трав для умывания. К примеру, ромашка, шалфей, мать-и-мачеха, календула, роза, розмарин и другие. Отвары из этих трав можно замораживать и использовать в ежедневном уходе за лицом.
Кроме того, хорошо себя зарекомендовали различные маски для лица. Главное, использовать продукты, на которые у вас не аллергии.
Например, бороться с морщинами поможет абрикос. Такая маска хорошо тонизирует кожу и придает ей здоровый цвет, а также гранатовая маска.
Как приготовить абрикосовую маску для лица
- Натереть абрикосы на мелкой терке.
- Добавить натуральное прокисшее молоко;
- Перемешать до кашеобразного состояния;
- Нанести на лицо на 15-20 минут;
- Смыть теплой водой.
Как приготовить маску из гранатового сока
- Смешать столовую ложку гранатового сока с ложкой жирной натуральной сметаны.
- Тщательно смешать.
- Нанести на лицо на 15 минут.
- Смыть теплой водой.
Также не стоит забывать о гимнастике для лица или фейсбилдинге, ведь мышцы лица тоже требуют постоянных тренировок, чтобы морщины не появлялись как можно дольше.
Хороший результат дают массажи. Например, массаж гуаша очень популярен в восточных странах и не просто так. Он помогает бороться с несовершенством кожи и считается, что именно благодаря ему восточные женщины выглядят очень молодо долгие годы.
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