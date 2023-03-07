О каких прическах стоит навсегда забыть / скриншот

Многие прически, которые до сих пор носят женщины, на самом деле уже давно не модные. Оказывается, некоторые виды окрашиваний и укладки стоит попросту забыть, потому что они лишь старят и выглядят дешево. Какие прически стоит навсегда вычеркнуть из памяти - читайте ниже.

Цветные пряди

10-15 лет назад многие мечтали о необычном окрашивании. Тогда белые, черные или другие контрастные пряди казались чем-то экстравагантным. Но такое окрашивание уже давно вышло из моды.

Окрашивания, о которых стоит забыть / скриншоты

Мелирование или окрашивание отдельных прядей могут сильно удешевить ваш образ. Посоветуйтесь со своим мастером, профессиональный колорист подберет вам современное окрашивание.

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Завивка

Химическая завивка была популярна еще у наших бабушек. Тогда, за неимением других возможностей, парикмахеры наносили едкий состав на волосы и закручивали их на специальные коклюшки. Такая укладка долго держалась и не требовала особого ухода.

Завивка уже не в моде / скриншоты

Сейчас завивку могут делать более щадящими веществами. Также укладки делают специальными стайлерами с узкими насадками. Однако теперь завивка выглядит несовременно. Она портит образ и прибавляет возраст. Вместо завивки можно сделать укладку с мягкими локонами, они будут выглядеть стильно.

Балаяж и шатуш с темными корнями

Всего пять лет назад о таком окрашивании мечтала каждая модница. Плавная "растяжка" от темного цвета к светлому или же выход из черного в рыжий - балаяж и шатуш стоил очень дорого, но все хотели себе такую прическу.

Балаяж и шатуш уже не в моде / скриншоты

Такое окрашивание выглядит несовременным. Помимо этого, не все мастера научились его правильно делать. Даже сейчас некоторые колористы делают переход из одного цвета в другой, допуская много ошибок. Сегодня стоит отдать предпочтение нежному и сдержанному тонированию.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о самой модной прическе весны 2023.

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