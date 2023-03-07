Мелирование или окрашивание отдельных прядей могут сильно удешевить ваш образ.

Многие прически, которые до сих пор носят женщины, на самом деле уже давно не модные. Оказывается, некоторые виды окрашиваний и укладки стоит попросту забыть, потому что они лишь старят и выглядят дешево. Какие прически стоит навсегда вычеркнуть из памяти - читайте ниже.

Цветные пряди

10-15 лет назад многие мечтали о необычном окрашивании. Тогда белые, черные или другие контрастные пряди казались чем-то экстравагантным. Но такое окрашивание уже давно вышло из моды.

Мелирование или окрашивание отдельных прядей могут сильно удешевить ваш образ. Посоветуйтесь со своим мастером, профессиональный колорист подберет вам современное окрашивание.

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Завивка

Химическая завивка была популярна еще у наших бабушек. Тогда, за неимением других возможностей, парикмахеры наносили едкий состав на волосы и закручивали их на специальные коклюшки. Такая укладка долго держалась и не требовала особого ухода.

Сейчас завивку могут делать более щадящими веществами. Также укладки делают специальными стайлерами с узкими насадками. Однако теперь завивка выглядит несовременно. Она портит образ и прибавляет возраст. Вместо завивки можно сделать укладку с мягкими локонами, они будут выглядеть стильно.

Балаяж и шатуш с темными корнями

Всего пять лет назад о таком окрашивании мечтала каждая модница. Плавная "растяжка" от темного цвета к светлому или же выход из черного в рыжий - балаяж и шатуш стоил очень дорого, но все хотели себе такую прическу.

Такое окрашивание выглядит несовременным. Помимо этого, не все мастера научились его правильно делать. Даже сейчас некоторые колористы делают переход из одного цвета в другой, допуская много ошибок. Сегодня стоит отдать предпочтение нежному и сдержанному тонированию.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о самой модной прическе весны 2023.

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