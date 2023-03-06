Она сделает ваши волосы объемными, а лицо - более худым.

Стилисты определили самую модную прическу этой весны. Ею стала боковая лесенка, которая идеально подходит как для короткой, так и для средней длины волос.

Данная стрижка сделает ваше лицо более худым и привлекательным, а также визуально удленит шею. Для этого акцент делается именно на висках. Интересно, что боковая лесенка выполняет очень легко с помощью филировочных ножниц.

Она не имеет четких границ, что позволяет волосам выглядеть более объемно и эффектно.

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Кроме того, есть несколько вариантов такой стрижки - с челкой и без. Если у вас идеальные черты лица, можете отказаться от челки. В противном случае она позволит скрыть недостатки на лбу.

Отметим, многие знаменитости выбирают именно эту прическу, потому что она выглядит очень привлекательно, особенно на сцене или во время игры в кино. Незаметной с такой стрижкой вы точно не останетесь.

Ранее УНИАН назвал 5 топовых стрижек для женщин любого возраста.

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