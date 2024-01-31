В этих образах вы почувствуете себя более уверенно.

Дизайнеры рассказали, какие вещи на пике популярности в 2024 году. Среди них джинсы, юбки, кардиганы и другое. Обратите внимание на фасон, если хотите быть неотразимой.

Джинсы

Джинсы должны быть у каждой девушки. Это элемент базового гардероба, который идеально подчеркнет вашу фигуру. Высокая посадка, клеш, лаконичность - то, что нужно для ощущения стиля и легкости.

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Кожаная юбка

Ранее в тренде были мини-юбки из кожи, однако в этом сезоне стоит присмотреться к длине миди. "Изюминкой" такой юбки может стать высокий разрез на бедре. Обязательно надевайте под эту юбку черные колготы с эффектом дымка.

Костюм

Летом многие носили шелковые костюмы из брюк и блузок. При этом в более холодную пору стоит обратить внимание на офисный стиль. Черный, серый, темно-зеленый костюм идеально подходит как для работы, так и для прогулки.

Кардиган

Среди верхней одежды на пике популярности кардиганы на пуговицах. Главное, чтобы он был объемным и с качественной ткани. В том числе обратите внимание как на укороченные кардиганы, так и на более длинные.

Платье

Однотонное платье в пол можно круто стилизировать. Например, добавьте пояс, стильную обувь, украшения, возьмите любимую сумочку, подходящую под образ, и идите покорять этот мир.

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