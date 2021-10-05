С наступлением осени все модницы спешат обновить свой гардероб, а украинская модель Анна Гомонова продемонстрировала 6 образов, надев которые вы точно будете в тренде!

С приходом холодов важно одеваться не только тепло, но и эстетично. Украинская модель Анна Гомонова показала, что можно выглядеть красиво и практично, удачно комбинируя между собой элементы гардероба!

На этот раз любимым ярким оттенкам девушка предпочла базовые цвета, которые позволяют легко комбинировать вещи между собой. Актуальный кожаный тренч нежного молочного оттенка, надетый поверх черного облегающего платья, отлично дополняют грубые кожаные сапоги на шнуровке. Образ Анны смотрится женственно и в то же время дерзко.

Гомонова позирует в чёрном total look. Костюм уже успел полюбиться многим девушкам, которые следуют модным тенденциям. Завязки топа подчёркивают тонкую талию модели, а брюки клёш делают ноги ещё более стройными. Бахрома на пальто внизу стала отличной изюминкой образа модели.

Тёплый белый костюм точно не даст замёрзнуть в прохладную погоду. V-образный вырез отлично удлиняет шею, а сочетание серебра и золота выигрышно смотрится на утончённых руках Анны.

Сексуальное платье-пиджак из ткани букле синего цвета – смелое решение, чтобы продемонстрировать шикарный бюст и худые ноги, а завершают образ Анны Гомоновой грубые высокие сапоги.

Базовая белая водолазка, голубые джинсы и бежевые лодочки в цвет пальто являются отменным "луком" на каждый день, который подчёркивает женственность модели.

Ещё один осенний total white look Анны, c уже известным костюмом, который идеально подойдёт на каждый день. На модели тонкая дутая куртка, образ дополнен маленькой сумочкой от PRADA. В таком "луке" можно отправиться на прогулку в парк или городское кафе.

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Автор: Диана Могилевич