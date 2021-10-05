Модель Анна Гомонова / instagram.com/anna_gomonova_official

С приходом холодов важно одеваться не только тепло, но и эстетично. Украинская модель Анна Гомонова показала, что можно выглядеть красиво и практично, удачно комбинируя между собой элементы гардероба! 

На этот раз любимым ярким оттенкам девушка предпочла базовые цвета, которые позволяют легко комбинировать вещи между собой. Актуальный кожаный тренч нежного молочного оттенка, надетый поверх черного облегающего платья, отлично дополняют грубые кожаные сапоги на шнуровке. Образ Анны смотрится женственно и в то же время дерзко.   

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Гомонова позирует в чёрном total look. Костюм уже успел полюбиться многим девушкам, которые следуют модным тенденциям. Завязки топа подчёркивают тонкую талию модели, а брюки клёш делают ноги ещё более стройными. Бахрома на пальто внизу стала отличной изюминкой образа модели.

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Тёплый белый костюм точно не даст замёрзнуть в прохладную погоду. V-образный вырез отлично удлиняет шею, а сочетание серебра и золота выигрышно смотрится на утончённых руках Анны. 

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Сексуальное платье-пиджак из ткани букле синего цвета – смелое решение, чтобы продемонстрировать шикарный бюст и худые ноги, а завершают образ Анны Гомоновой грубые высокие сапоги.

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Базовая белая водолазка, голубые джинсы и бежевые лодочки в цвет пальто являются отменным "луком" на каждый день, который подчёркивает женственность модели.

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Ещё один осенний total white look Анны, c уже известным костюмом, который идеально подойдёт на каждый день. На модели тонкая дутая куртка, образ дополнен маленькой сумочкой от PRADA. В таком "луке" можно отправиться на прогулку в парк или городское кафе.

Стильный осенний образ 2021 / instagram.com/anna_gomonova_official

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич