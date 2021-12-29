Первая леди сходила в магазин в стильном образе.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с ведущей 1+1 Маричкой Падалко сходила в супермаркет.

Для выхода за покупками Зеленская выбрала коричневый костюм из жакета с вырезом в зоне декольте и юбки длины миди. Дополнила она образ темно-коричневой водолазкой, а также подчеркнула талию черным тонким поясом.

Читайте такжеДизайнер Алена Люлька рассказала, какой мех в тренде этой зимойКроме того, Зеленская надела лаконичные украшения и сделала низкий пучок, выпустив несколько прядей. На лицо она нанесла легкий повседневный макияж. Дополнением к образу стали высокие сапоги на каблуке и черная маска.

Напомним, ранее Елена Зеленская в черном платье с открытыми плечами попала в объективы камер.

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