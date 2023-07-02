В них вы будете выглядеть невероятно!

Пляжный сезон уже открыт, а это значит, что каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно в летних образах, чтобы свести всех с ума. Предлагаем вам несколько вариантов "луков", которые идеально впишутся в пляжный "движ".

Трикотажное платье

Легкое трикотажное платье не только подчеркнет вашу фигуру, но и создаст комфортный климат для вашего тела. Вам не будет в нем слишком жарко, благодаря чему на одежде не будет мокрых пятен. Кроме того, выбрав такое платье в ярком цвете, вы точно будете незабываемой на пляже.

Видео дня

Костюм-двойка

Сверху на купальник можно накинуть свободные штаны и рубашку из шелка или вискозы. Они будут разлетаться на ветру и эстетично спадать. Более того, в этом костюме вы не спаритесь. Также учитывайте и то, что костюм-двойка - главный тренд сезона.

Топ и юбка

Комплект из топа и длинной юбки с высокими вырезами на бедрах очень красиво смотрится на стройных девушках. Дополните этот образ шляпой и украшениями, и ваш образ будет сногсшибательным.

Платье на запах

Платье на запах не покидает модный Олимп уже очень длительное время. Оно остается в тренде благодаря своей легкости, воздушности и женственности. Выбирайте такие платья из натуральных тканей, лучше - из льна.

Туника

Туника - самый простой пляжный вариант. Набросили поверх купальника, и уже красотка. Сейчас в тренде туники из сетки, которые приоткрывают ваше загоревшее тело.

Напомним, как правильно выбрать купальник на лето 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: