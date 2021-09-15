Естественность всегда будет в тренде.

Современные стандарты диктуют свои правила, но есть вещи, которых вовсе не стоит стесняться. Например, седину. Она придает образу благородности и женственности.

В случае, если вам нужно закрасить корни, можно прибегнуть к модному окрашиванию 2021, которое только подчеркнет вашу благородную седину. В домашних условиях выполнить покраску в такой нелегкой технике будет сложно, поєтому лучше обратиться к специалистам.

Такая покраска выполняется в технике "пепельное напыление". При этом можно окрашивать не только всю длину волос, но и кончики, и половину длины, и даже отдельные пряди.

Если вы хотите добавить немного яркости и сделать окрашивание более контрастным, то седину можно сочетать с такими оттенками как пшеничный блонд, ореховый, кофе, шоколад, коричневый, карамельный, русый и медовый.

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Важно знать, что для получения идеального оттенка изначально нужно осветлить волосы. Также можно немного добавить голубой краски, если вы хотите получить более холодный эффект. Учитывайте и тот факт, что такое модное окрашивание больше подойдет девушкам со светлым цветотипом, нежели с теплым.

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Автор: Диана Могилевич