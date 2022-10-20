Эти оттенки теней визуально добавят вам несколько лет.

В открытых источниках можно найти массу фотографий девушек с красивым макияжем. И если на отретушированных фото некоторые оттенки теней выглядят максимально красиво и соблазнительно, то в реальной жизни все может оказаться совсем не так.

Визажисты отмечают, что есть ряд популярных среди девушек теней для глаз, от которых лучше отказаться, если вы не хотите визуально накинуть себе пару-тройку лет.

Темно-коричневые тени

Этот оттенок в целом идеально подходит для вечернего макияжа. С его помощью можно сделать кошачий взгляд. Более того, визуально он делает цвет глаз чуть темнее. Но специалисты в сфере красоты отмечают, что эти тени старят молодых девушек. Поэтому их лучше заменить на более светлые оттенки, которые откроют ваш взгляд и сделают макияж более нежным. Обратите внимание на золотистые или бежевые оттенки.

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Серые и черные тени

Среди модниц уж слишком много любительниц смоки-айс. Да, какое-то время этот макияж был на пике популярности, но с годами в приоритете оказалась естественность. Поэтому стоит избегать этих оттенков, если не хотите выглядеть вульгарно и на лет пять старше.

Яркие тени

Яркими тенями для глаз в основном пользуются блогеры для привлечения внимания. И если розовые, желтые или зеленые тени могут сделать ваш образ более ярким, то фиолетовые, синие и бардовые - нет. Эти оттенки превратят вас в старуху.

Глиттер

Оказывается, что всеми любимый глиттер также знатно старит. Особенно, если это крупные блестки. Если уж вы совсем не можете от них отказаться, то выбирайте глиттер мелкого помола, который создает легкое сияние на веках.

Нижнее веко

Визажисты рекомендуют отказаться от прокрашивания нижнего века, если есть такая возможность. Потому что темные оттенки на нижнем веке вас тоже не молодят. Либо используйте белый кайял, который откроет ваш взгляд и сделает его более ярким и привлекательным.

Ранее УНИАН назвал 5 правил макияжа, чтобы выглядеть молодо.

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