Депутат показала стильный образ / фото УНИАН
Народный депутат Украины Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в брючном костюме.
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Интересно, что костюм сделан в цветах флага Украины - желто-синем. Также Скороход надела под пиджак белую блузку, которая разбавила образ. Кроме того, депутат решила заплести волосы в косички.
В целом образ Скороход стильный, ведь брючные костюмы сейчас на пике популярности. Их можно сочетать как с каблуками, так и с кроссовками, например. Они выглядят универсально.
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