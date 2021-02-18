Анна Скороход показала стильный брючный костюм.

Народный депутат Украины Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в брючном костюме.

Читайте такжеСобраны варианты стильных челок-2021

Интересно, что костюм сделан в цветах флага Украины - желто-синем. Также Скороход надела под пиджак белую блузку, которая разбавила образ. Кроме того, депутат решила заплести волосы в косички.

В целом образ Скороход стильный, ведь брючные костюмы сейчас на пике популярности. Их можно сочетать как с каблуками, так и с кроссовками, например. Они выглядят универсально.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич