Все девушки и женщины хотят быть красивыми в этот день.

В Международный женский день все хотят быть эффектными и красивыми. Поэтому УНИАН собрал несколько интересных вариантов красивого мейкапа для создания самых разных образов.

Дерзкий

Если вы хотите в этот день быть яркой и заметной, то дерзкий макияж - то, что вам нужно. Элементами образа будут не только небрежно уложенные волосы и смелый аутфит, но и макияж.

Чтобы сделать такой тип макияжа, потребуется прорисовать слизистые век черным кайалом - это придаст взгляду глубину. Вообще, на глаза стоит делать особый акцент, выделяя их графитовым или черным. Кроме того, эффектности вашему образу придадут густые черные ресницы. Тут на помощь придут либо накладные ресницы, или тушь с 3D-эффектом.

Отличительной чертой дерзкого мейка могут быть стрелки, создающие "кошачий глаз".

Еще один способ создать дерзкий макияж — воспользоваться красной помадой с глянцевым финишем. Хотя, эффектно будет выглядеть не только красный цвет, а и глубокий розовый, бордо, марсала.

Нежный

Если на 8 марта вы выбрали для себя нежный образ в спокойных весенних оттенках, то нужно придерживаться максимальной натуральности - ничего лишнего, никаких грубых контуров, только легкие линии и приятные пастельные оттенки.

Например, активный розовый румянец сделает ваше лицо юным и нежным. Только не переборщите.

Сюда же подойдут и румяна коричневых оттенков. Их можно попробовать нанести не только на скулы, но и на веки - так у вас получится модный мономакияж в одной цветовой гамме.

Губы стоит накрасить светло-розовым, персиковым или бежевым - все зависит от вашей одежды и тона кожи.

Нежности можно придать светлыми оттенками теней для век - здесь могут быть использованы желтые тени, бледно-розовые или бирюзовые.

Яркий

Если вам не хочется крайностей в виде слишком дерзкого или чрезмерно натурального макияжа, можно прибегнуть к среднему варианту - это яркий мейк, где вы делаете акцент на глаза или губы, но не используете агрессивные цвета типа черного или красного.

Например, чтобы сделать макияж ярким и привлекающим внимание, попробуйте прокрасить слизистый контур разноцветными карандашами. Для карих глаз, например, идеально подходит голубой цвет, для зеленых — фиолетовый.

Также можно использовать яркие тени - здесь нет предела фантазии, ведь можно применять всю палитру, которая у вас есть.

Напомним, ранее мы составили подборку из 10 идей для маникюра на весну 2022.

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