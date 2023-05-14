Певица тепло высказалась о нашей стране.

Шведская певица Loreen после финала конкурса песни Евровидение-2023 посетила пресс-конференцию, во время котороый рассказала о своих ощущениях и об Украине.

Как сообщает "Укринформ", Loreen переполняет благодарность за то, что зрители и жюри высоко оценили ее выступление, что и принесло ей победу на самом масштабном вокальном конкурсе.

Певица сказала, что уже шесть месяцев мечтает выпить вино, поэтому обязательно сделает это по возвращению домой.

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Также она поблагодарила Украину, которая поставила ей 12 баллов в финале шоу. Loreen призналась, что часто бывала в нашей стране, поэтому ей больно за то, что мы вынуждены сейчас бороться с российской агрессией.

"Я много была в Украине, имела много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что происходит, мне очень жаль", - сказала знаменитость.

Чем известна Loreen

Loreen - шведская певица, которая уже представляла свою страну на Евровидении в 2012 году. Тогда она заняла первое место с песней Euphoria. В 2023 году она повторила свой успех и также забрала кубок победителя.

Однако после финала Евровидения в сети разгорелся скандал. Фолловеры обвиняют певицу в том, что ее песня Tattoo - плагиат сингла украинской певицы Мики Ньютон.

Пользователи сети призвали Ньютон подать в суд на Loreen, однако певица сказала, что не хочет комментировать происходящее.

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