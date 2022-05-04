Мужчина погиб во время обстрела в Рубежном.

Украинская телеведущая Полина Неня сообщила о гибели своего двоюродного брата Андрея Мирошникова, который с первого дня вторжения защищал Украину от российских оккупантов.

По словам Нени, "освободители" обстреляли позиции, где находился ее брат, в результате чего он получил ранение. Затем он второй раз попал под обстрел, когда оккупанты нацелились на "скорую". Тогда кроме него никто не выжил.

При этом мужчину таки удалось доставить в госпиталь в Днепре. Там он и скончался от полученных травм.

Известно, что у мужчины остались родители, сестры, племянники, друзья и жена. Телеведущая добавила, что у Андрея не было детей, но она рада, что ее дети смогут унаследовать хороший пример своего дяди.

"Я счастлива, что у моих детей есть общие воспоминания, что у них такой пример, что у них общая кровь с настоящим мужчиной, настоящим сыном Украины, настоящим человеком. Помолимся за Андрея. Светлая память. Слава Украине! Героям Слава!", - написала Полина.

Напомним, ранее оккупанты расстреляли экс-бойфренда Регины Тодоренко.

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