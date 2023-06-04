Актриса не скрывает свое стройное тело от поклонников.

Украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет свой блог в Instagram. Она регулярно делиться с подписчиками своими снимками, демонстрируя стройную фигуру, подтянутое тело и пышное декольте.

Сейчас Анна выложила черно-белое короткое видео, на котором она позирует на улице в элегантном тренче и босоножках на каблуке. Видно, что под тренчем у Саливанчук ничего нет. В кадре она игриво подняла ножку.

Образ звезда украинских сериалов дополнила классической голливудской укладкой и серьгами-кольцами. Где именно снято видео - сказать трудно, но на фоне видно летнюю террасу кафе.

"Когда знаешь, что хочешь, каждая деталь в твоей жизни имеет значение. Когда знаешь, чего стоит, выбираешь лучшее. Когда что-то любишь, учишься ценить. Только то, что ценишь, доставляет тебе настоящее наслаждение. Жизнь прекрасна и удивительна для тех, кто хочет сделать ее такой", - поделилась мыслями звезда сериала "Сваты".

Кто такая Анна Саливанчук

Анна Саливанчук - украинская актриса театра и кино. Зрителю она известна в первую очередь по роли певицы Геры в нескольких сериях "Сватов". Также Саливанчук можно увидеть в "Однажды под Полтавой", "Свингерах", "Нереальный КОПец", "Жены на тропе войны" и других фильмах и сериалах. Супруг Анны - продюсер студии "Квартал 95" Александр Божков.

Напомним, звезда "Сватов" Саливанчук рассказала, как пережила атаку на Киев.

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