Актер не смог остаться в стороне, когда в Украине идет война.

Украинский актер Андрей Луценко, который воевал в зоне АТО с 2014 по 2017 года, после полномасштабного вторжения России в Украину тоже пошел защищать Украину на фронт. Он присоединился к рядам пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Когда я был молод и красив, мне было 18 лет, срочную службу я служил в пограничных войсках. Когда было АТО в 2014-м я попросился именно в пограничники. Три года с пограничниками был. Ну а уже потом стал резервистом именно Госпогранслужбы", – сказал актер.

Он добавил, что сразу после победы подарит супруге большой букет роз и соберет всех своих студентов, у которых ведет курс актерского мастерства в Мариупольском профессиональном колледже искусств.

Луценко отметил, что после окончания войны перелистнет эту страницу и больше не будет вспоминать обо всех этих ужасах.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, как относится к вечеринкам мирного населения во время войны.

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