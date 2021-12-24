Поведение актера назвали "отвратительным" и "токсичным".

Еще две женщины обвинили американского актера Криса Нота в сексуальных домогательствах. Речь идет о кантри-певице Лизе Джентиле и дублерше актрисы Кристин Дэвис в четырех сезонах "Секса в большом городе" Хизер Кристин.

По информации Variety, певица Джентиле заявила, что в 2002 году Нот предложил подвезти ее до дома. Там он начал ее целовать против ее воли, силой прижал к себе и стал трогать за грудь. Исполнительница смогла его оттолкнуть, заявив:

"Нет, я не хочу этого".

Крис Нот разозлился. На следующий день он позвонил ей и сказал, что внесет ее в черный список и разрушит карьеру, если она "когда-нибудь расскажет кому-нибудь о произошедшем".

Читайте такжеЗвезда "Секса в большом городе" Крис Нот потерял роль после обвинений в сексуальном насилииКак пишет The Independent, Кристин Дэвис назвала поведение Нота "отвратительным" и "токсичным" на съемках "Секса в большом городе".

По ее словам, однажды актер провел рукой по ее спине и ягодицам, из-за чего она "вздрогнула". А через год после этого Нот сказал о другой дублерше: "Я хочу, чтобы ее связали, заткнули ей рот и отнесли в мой трейлер".

Напомним, ранее звезду "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях. Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины.

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