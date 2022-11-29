Андрей Бедняков в этом году потерял мать. Женщина умерла в Мариуполе. Он даже не успел с ней попрощаться.

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков трогательно обратился к умершей в Мариуполе маме. Женщина, которая умерла в апреле, 28 ноября могла бы отметить день рождения. В своем блоге Андрей обнародовал ее черно-белое фото и написал: "С днем рождения, Ма. Цените родителей, очень вас прошу".

Почему умерла мама Андрея Беднякова

Женщина долго болела, а весной впала в кому. Не исключено, что до такого состоянию ее довели стрессы на фоне войны. В то время Мариуполь находился в блокаде и под постоянным огнем оккупантов. Самочувствие мамы Беднякова ухудшалось с каждым днем.

"Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. В квартире уже было +3,0 градусов, а для больного человека это катастрофа", - комментировал ранее Андрей.

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Шоумен не смог с ней попрощаться. В одном из своих интервью он добавил, что до сих пор не может принять смерть родительницы - сможет только тогда, когда побывает на ее могиле.

Напомним, недавно Андрей Бедняков стал отцом во второй раз. Жена шоумена показала новорожденного сына.

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