Актриса комедийного жанра Елена Кравец дала интервью программе "Люкс Фм", во время которого у нее спросили о ее супруге Сергее, с которым она состоит в браке с 2002 года.
Однако артистка отказалась говорить о своей личной жизни. Более того, в последнее время она крайне редко показывает кадры со своим супругом.
"Давайте о чем-то еще поговорим", – ответила Елена журналистке.
При этом ведущая программы не остановилась и уточнила, нет ли у Кравец проблем в браке. На что та ответила: "Не хочу, я не очень личную жизнь разоблачаю сейчас".
Такой ответ знаменитости породил слухи о том, что она могла расстаться со своим супругом.
Личная жизнь Елены Кравец
Еще в 2002 году Кравец вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной пятью годами ранее, в день своего 18-летия.
В 2003 году у них родилась дочь Мария, которая сейчас уже живет отдельно от родителей. А в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.
К слову, недавно 7-летний сын Елены Кравец довел ее до слез.