Артистка отказалась говорить о своем муже во время интервью.

Актриса комедийного жанра Елена Кравец дала интервью программе "Люкс Фм", во время которого у нее спросили о ее супруге Сергее, с которым она состоит в браке с 2002 года.

Однако артистка отказалась говорить о своей личной жизни. Более того, в последнее время она крайне редко показывает кадры со своим супругом.

"Давайте о чем-то еще поговорим", – ответила Елена журналистке.

При этом ведущая программы не остановилась и уточнила, нет ли у Кравец проблем в браке. На что та ответила: "Не хочу, я не очень личную жизнь разоблачаю сейчас".

Такой ответ знаменитости породил слухи о том, что она могла расстаться со своим супругом.

Личная жизнь Елены Кравец

Еще в 2002 году Кравец вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной пятью годами ранее, в день своего 18-летия.

В 2003 году у них родилась дочь Мария, которая сейчас уже живет отдельно от родителей. А в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.

К слову, недавно 7-летний сын Елены Кравец довел ее до слез.

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