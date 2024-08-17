Пара была в отношениях 7 лет.

Американская актриса Дакота Джонсон, популярность которой принесла главная роль в фильме "50 оттенков серого", завершила отношения со своим бойфрендом певцом Крисом Мартином. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, только в марте этого года мужчина сделал 34-летней актрисе предложение. Однако сейчас экс-пара решила разорвать помолвку после того, как начали отдаляться друг от друга.

"Звездная пара теперь признала, что отношения закончены и лучше идти дальше", - отмечают инсайдеры.

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К слову, пока сама актриса и певец не комментируют эту информацию. Однако СМИ заметили, что Джонсон не была с Мартином во время европейской части тура его группы "Coldplay". Также актриса недавно была в Малибу без кольца на пальце, хотя до этого носила его постоянно.

Что известно об отношениях Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Отношения Дакоты и Криса начались в 2017 году. Именно тогда мужчина развелся с актрисой Гвинет Пэлтроу, от которой у него есть 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес.

Спустя два года отношений пара на некоторое время расходилась. Но позже влюбленные решили снова быть вместе, хотя официально не комментировали свой роман.

Напомним, недавно стало известно, что звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко готовится к свадьбе.

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