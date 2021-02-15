Джонсон является креативным директором и инвестором бренда интимного здоровья Maude.

Популярная актриса Дакота Джонсон опубликовала в Instagram серию снимков с вибратором.

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По ее словам, он стоит всего 45 долларов. Также она представила органический лубрикант и гель для интимной гигиены.

Кроме того, Дакота является креативным директором и инвестором бренда интимного здоровья Maude. Как говорит Джонсон, качество и эстетика этих продуктов превосходны и совершенны.

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Автор: УНИАН