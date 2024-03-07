Актриса много лет встречалась со своим возлюбленным.

Американская актриса Дакота Джонсон, популярность которой принесла главная роль в фильме "50 оттенков серого", получила предложение руки и сердца. Ее будущим мужем станет экс-возлюбленный актрисы Гвинет Пэлтроу - музыкант Крис Мартин. Об этом пишет издание Mirror.

По словам инсайдеров, предложение произошло несколько дней назад, однако влюбленные не спешат со свадьбой и не хотят афишировать это событие.

"Они держали помолвку в тайне, но в узких кругах об этом рассказали. Дакота и Крис безумно влюблены друг в друга с первого дня. Поэтому такой шаг был неизбежным. Они не спешат с планированием свадьбы, но по-настоящему наслаждаются тем, что совсем скоро станут мужем и женой", - признался инсайдер.

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Позже появилась информация, что бывшая Криса - Гвинет Пэлтроу - одобряет их союз. Мужчина якобы попросил разрешение у нее и их детей перед тем, как сделать Джонсон предложение.

Что известно об отношениях Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Отношения Дакоты и Криса начались в 2017 году. Она моложе его на 13 лет. Однако через два года пара на некоторое время расходилась. Потом влюбленные решили продолжить свои отношения, но официально их не комментируют.

Напомним, ранее стало известно, что певец Виталий Козловский женился.

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