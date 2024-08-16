Любимый сделал ей предложение после рождения общего ребенка.

Американская актриса Кейли Куоко, которая известна по сериалам "Теория Большого взрыва" и "Бортпроводница", выходит замуж.

Радостную новость сообщила сама Кейли в своем Instagram. Известно, что ее избранником стал 42-летний актер Том Пэлфри. Он сделал предложение возлюбленной спустя год после рождения их общей дочери Матильды Кармин.

"Удивительные выходные", - написала Куоко и показала фото с кольцом на пальце.

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Когда влюбленные сыграют свадьбу - пока неизвестно.

Что известно об отношениях Кейли Куоко и Тома Пэлфри

Пара познакомилась в апреле 2022 года на премьере четвертого сезона сериала "Озарк". Позже начали встречаться и официально подтвердили свои отношения. В 2023 году они стали родителями.

К слову, актриса уже дважды была замужем. Три года она прожила с теннисистом Райаном Свитингом, а в 2018, после развода, вышла замуж за сына миллиардера Скотта Кука Карла. Пара была в браке тоже три года и завершила свои отношения.

Напомним, недавно стало известно, что певица и актриса Селена Гомес обручилась с продюсером.

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