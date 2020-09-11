Текст песни "Ти обіцяв" написал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Автор музыки - Огневич.

Известная украинская певица Злата Огневич представила новый альбом "Богиня" и клип на песню "Ти обіцяв".

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Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. А видео клипа опубликовано на ее YouTube-канале.

"Премьера альбома. Спасибо всем, кто творил вместе со мной — это настоящее счастье и большое вдохновение! Альбом — мой музыкальный дневник, теплое осеннее дыхание... Давайте читать вместе", - написала Огневич.

На обложке нового альбома Злата предстала в неожиданно откровенном образе - с обнаженной грудью в смелом декольте и в очень сексуальной позе.

Напомним, в декабре 2019 года Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе на народную песню "Чом ти не прийшов". Это была первая видеоработа певицы, в которой она решилась на такой смелый шаг.

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Автор: Ольга Робейко