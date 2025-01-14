Журналистка намекнула на роман Тины Кароль с известным певцом (видео)

У певицы мог быть роман с лидером группы "Бумбокс", говорит Тур.

Журналистка и ведущая Наталья Тур намекнула на то, что между Тиной Кароль и Андреем Хлывнюком мог быть роман. По ее словам, была заметна химия между ними во время съемок клипа "Безодня".

Тур отметила, что многие мужчины мечтают об отношениях с Тиной Кароль.

"Трудно даже представить, какое количество мужчин мечтает быть рядом с красавицей Тиной Кароль. Видимо, поклонники делают веские шаги, чтобы покорить сердце, на первый взгляд, Снежной королевы. Невозможно было не заметить магическую химию между Тиной и Хлывнюком. Они создали общую песню. Но смогли ли остановиться только на творчестве, остается загадкой", – сказал Тур.

Стоит отметить, что Тина Кароль была официально замужем только один раз. Ее супругом был Евгений Огир, который умер от рака желудка. У Кароль остался сын Вениамин, который учится в Великобритании.

Также Кароль приписывали роман с танцором Дмитрием Жуком, однако сама артистка не подтверждала их отношения.

Кроме того, поклонники подозревали ее в романе с Даном Баланом. Артисты только подогревали слухи, но официально не делали никаких заявлений.

Напомним, ранее заметно похудевшая Тина Кароль очаровала сеть своей фигурой.

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