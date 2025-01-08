Сейчас она выглядит потрясающе.

Украинская певица Тина Кароль радует поклонников новыми фотографиями, на которых хвастается своей стройной фигурой. Так, на новых снимках она предстала в черном спортивном костюме - лосинах и кофте. На ножки она обула черные кроссовки.

В таком образе артистка выглядит невероятно красиво, ведь облегающая одежда подчеркивает ее формы.

К слову, недавно Тина Кароль дала большой сольный концерт в Палаце "Украина". Тогда она засветила свои мышцы на руках, которые вызвали восторг у ее поклонников.

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После этого концерта в сети произошла настоящая буря эмоций. Фаны артистки отмечали, что все время только то и делали, что любовались ее руками.

Что говорят фолловеры:

"Красотка наша"

"Какая кицюня"

"Боже, какая же милая"

"Тина, так держать"

Отметим, Тина Кароль регулярно занимается спортом, в том числе йогой. Кадрами со своих тренировок она делится в своих соцсетях. Таким образом она вдохновляет других быть красивыми и здоровыми.

Напомним, ранее Тина Кароль показала, какой была до похудения и поразила своим невероятным перевоплощением.

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