Слухи быстро разлетелись по сети, что очень обидело первую леди Франции.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона и экс-преподавательница французского языка Бриджит Макрон попала в скандал.

Об этом сообщает BFMTV.

В одном из журналов появилась информация о том, что Бриджит родилась в мужском теле, а назвали ее при рождении Жан-Мишель Тронье. Позже эта информация разлетелась по сети, и ее пытались воспользоваться противника Макрона, чтобы очернить его репутацию.

Читайте такжеИзвестный порноактер поддержал Билли Айлиш после ее неожиданного "каминг-аута"В свою очередь Бриджит уже заявила своим родным о намерении судиться со лжецами, чтобы защитить свое достоинство.

Напомним, Бриджит и Эммануэль познакомились на курсах французского языка. В 2007 году они официально узаконили свои отношения. Несмотря на то, что женщина старше на 24 года, это не мешает им счастливо жить.

Ранее УНИАН назвал 5 звезд-трансгендеров, которым надоело жить в собственном теле.

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Автор: Диана Могилевич