Год назад актер рассказал, что завершает свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

Любимец миллионов Брюс Уиллис год назад шокировал поклонников информацией о том, что он завершает свою карьеру из-за проблем со здоровьем. Тогда у него диагностировали афазию - нарушение работы мозга. Тогда "крепкий орешек" и подумать не мог, что афазия - лишь симптом более тяжелой болезни - лобно-височной деменции.

Самостоятельно Брюс Уиллис не появляется на публике. Его время от времени показывает в соцсетях супруга Эмма Хеминг. Сейчас женщина рассказала, как на болезнь отца реагирует его 9-летняя дочь Эвелин.

Эмма вспомнила, что Эвелин сама нашла в интернете информацию о болезни своего отца. Об этом Хеминг не могла говорить без слез.

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"Я должна рассказать вам эту историю, и постараюсь сделать это без слез, потому что когда я услышала это от Эвелин, я расплакалась. Она спросила меня знаю ли я, что люди с деменцией могут страдать от сильного обезвоживания. Я ответила, что не знаю, и спросила, откуда знает она. Она сказала, что в свободное время в школе "случайно" нашла факты о деменции и так узнала об этом", - сказала Эмма в Instagram-блоге.

"Она действительно дочь своего отца, потому что эти двое любят случайные факты", - резюмировала женщина.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В 2022 году стало известно, что у Уиллиса афазия. Тогда актер заявил, что заканчивает свою карьеру. В 2023 году семья "крепкого орешка" сообщила, что врачи поставили мужчине более серьезный диагноз - лобно-височная деменция.

От него нет лекарств, поскольку это необратимый процесс, но врачи стараются делать все, чтобы поддерживать состояние знаменитости.

Изредка родные Брюса публикуют кадры с его участием. На домашних снимках он выглядит увядающим.

Ранее УНИАН писал о культовых фильмах с участием Брюса Уиллиса.

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