Сейчас актер страдает от деменции, а поклонники по всему миру молятся за его здоровье.

Накануне голливудский актер Брюс Уиллис отметил свое 68-летие. Его экс-супруга Деми Мур показала трогательное видео, где вся семья собралась, чтобы поздравить Уиллиса.

Сейчас "крепкий орешек" уже не тот - недавно врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию, из-за которой некогда активный и бодрый мужчина потухает буквально на глазах.

В знак уважения к известному актеру вспоминаем культовые фильмы с его участием, которые обязательно нужно посмотреть (или пересмотреть, если уже видели их).

Последний бойскаут

После оглушительного успеха "Крепкого орешка" Уиллис стал любимчиком режиссеров, которые хотели видеть в своих картинах крутого, саркастичного и одновременно уставшего героя. Безусловно, были и не очень удачные попытки переплюнуть фильм "Крепкий орешек", но "Последний бойскаут" зрители восприняли довольно тепло.

Боевик 1991 года рассказывает историю Джо Хэлленбека - охранника президента, который потерял работу из-за упрямого характера.

Джо пытался продолжить карьеру, основав частное детективное агентство, но получилось это у него довольно посредственно. Его жизнь обретает новый интерес, когда тот получает новый заказ - охранять стриптизершу. Вскоре та гибнет, и Хэлленбек вместе с парнем покойной пытается раскрыть ее смерть.

Смерть ей к лицу

Здесь Уиллис предстал в образе неуклюжего и не очень успешного мужчины, который стал причиной скандала двух давних подруг. Согласно сюжету, бродвейская звезда Мэдлин Эштон увела жениха у своей подруги Хэлен.

На долгие годы женщины прекратили общение по понятным причинам, и, казалось бы, забыли друг о друге, но Хэлен все помнит и очень хочет отомстить.

Она придумала вроде бы идеальный план, но хорош он до трёх пор, пока не выясняется, что обе женщины принимают эликсир бессмертия, чтобы сохранить молодость.

12 обезьян

Действие происходит в 2035 году - к этому времени 99% жителей планеты погибли из-за неизвестного вируса. Оставшийся 1% находится под землёй, поскольку вредоносные бактерии до сих пор не ликвидированы.

Уголовника Джеймса Коула предлагают амнистировать взамен на то, что он отправится на 45 лет назад при помощи машины времени и выяснит, как появился вирус.

Армагеддон

Ещё один фильм с апокалиптическим мотивом в портфолио Брюса Уиллиса. На Землю движется огромный астероид, который, если его не остановить, через 18 дней разнесет планету вдребезги.

Специалисты NASA находят потомственного буровика Гарри Стэмпера, под предводительством которого они хотят отправиться на астероид и заложить там бомбу.

Слёзы солнца

Лейтенант Уотерс вместе со своим отрядом спецназа отправляется в глубь Нигерии, чтобы отыскать и освободить из плена американского врача. Все вроде бы получается, но доктор отказывается покидать деревню, если Уотерс не разрешит забрать с собой 70 беженцев.

Стоит отметить, что в этом фильме образ Брюса Уиллиса уже не был таким, как в других "типичных боевиках" с его участием - там не осталось места юмору и иронии.

Напомним, названы пять новых фильмов с высоким рейтингом на Netflix, которые стоит посмотреть.

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