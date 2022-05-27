Ранее супруги не показывали свою дочь в социальных сетях.

Супруга украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь Стефанию. Таким снимком они решили поздравить свою дочь с первым годиком.

"Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Отпраздновали 1 год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим", - написала Екатерина.

Поклонникам очень понравилось семейное фото Притулы, они засыпали их комплиментами.

"Какое чудо. Вы все такие красивые", "Невероятная семья", "Какие вы класснючие", "Маленький ангелочек", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, Сергей Притула женился в 2015 году на Екатерине Сопельник. В этом браке у него родились две дочери - Соломия и Стефания. Также у него есть сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, куда вывез семью после полномасштабного вторжения РФ.

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